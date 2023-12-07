👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП

В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы.

Какие – озвучили в УФНС по Удмуртской Республике:

по статье 126 НК РФ – 200 рублей за несданный документ на организацию;

по п.1 ст. 15.6 КоАП – от 300 до 500 рублей на директора в связи с невыполнением им организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций руководителя.

Кстати, ранее налоговики обещали, что штрафы за уведомления по ЕНП будут введены уже к концу 2023 года.

Напомним, 31 декабря 2023 года закончится переходный период по уведомлениям. Платежки-02 больше применяться не будут.

С 2024 года все должны направлять уведомления по ЕНП на бланках КНД 1110355.