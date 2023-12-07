👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП

Какие – озвучили в УФНС по Удмуртской Республике:
по статье 126 НК РФ – 200 рублей за несданный документ на организацию;
по п.1 ст. 15.6 КоАП – от 300 до 500 рублей на директора в связи с невыполнением им организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций руководителя.
Кстати, ранее налоговики обещали, что штрафы за уведомления по ЕНП будут введены уже к концу 2023 года.
Напомним, 31 декабря 2023 года закончится переходный период по уведомлениям. Платежки-02 больше применяться не будут.
С 2024 года все должны направлять уведомления по ЕНП на бланках КНД 1110355.
Как правильно заполнять уведомления по ЕНП, расскажут на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Сейчас обучение доступно со скидкой 66%, всего за 9 900 рублей!
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Комментарии1
Главный бухгалтер
и что? Реально в этому году можно было Уведомления не сдавать вообще??
Ну и подождали бы 3-4 месяца месяца, пока обычную декларацию не сдам. Мне-то какая разница дошли там деньги до бюджета, не дошли...
Обо мне никто не беспокоится сколько мне лишней работы нужно делать что бы Уведомление сформировать, перед этим циферки для него подобрать, проверить и перепроверить в тот ли я период попал, что там будет с накопленным, потом отправлять, проверять прошёл или нет, ибо сразу они нихрена проверять не хочут.... Потом проверять сколько куда зачлось по... (плохой матом) выписке и снова матюкаться, потому что я перечислял не так