Уведомление по ЕНП

👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП

В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы.

Какие – озвучили в УФНС по Удмуртской Республике:

  • по статье 126 НК РФ – 200 рублей за несданный документ на организацию;

  • по п.1 ст. 15.6 КоАП – от 300 до 500 рублей на директора в связи с невыполнением им организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций руководителя.

Кстати, ранее налоговики обещали, что штрафы за уведомления по ЕНП будут введены уже к концу 2023 года.

Напомним, 31 декабря 2023 года закончится переходный период по уведомлениям. Платежки-02 больше применяться не будут.

С 2024 года все должны направлять уведомления по ЕНП на бланках КНД 1110355.

Как правильно заполнять уведомления по ЕНП, расскажут на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

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Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 42 мин

    Главный бухгалтер

    В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют.

    и что? Реально в этому году можно было Уведомления не сдавать вообще??

    Ну и подождали бы 3-4 месяца месяца, пока обычную декларацию не сдам. Мне-то какая разница дошли там деньги до бюджета, не дошли...

    Обо мне никто не беспокоится сколько мне лишней работы нужно делать что бы  Уведомление сформировать, перед этим циферки для него подобрать, проверить и перепроверить в тот ли я период попал, что там будет с накопленным, потом отправлять, проверять прошёл или нет, ибо сразу они нихрена проверять не хочут.... Потом проверять сколько куда зачлось по... (плохой матом)  выписке и снова матюкаться, потому что я перечислял не так

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