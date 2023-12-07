Московская прокуратура арестовала 28 счетов по уголовному делу Аяза Шабутдинова

Московская прокуратура следит за расследованием дела против Аяза Шабутдинова. Его обвиняют в том, что он обманным путем забрал деньги у людей.
В этом деле также фигурирует 35-летний соучастник Шабутдинова, который сейчас скрывается от полиции и объявлен в розыск.
Суд, по рекомендации прокуратуры, временно отстранил этого соучастника от руководящих должностей в некоммерческой организации и акционерном обществе, где проводились обучающие курсы.
3 ноября 2023 года Аяз Шабутдинов был задержан по подозрению в обмане связанном с торговлей образовательными программами.
Проверка бизнеса Аяза Шабутдинова началась по заявлению клиента, который захотел вернуть деньги за прохождение образовательной программы в 2019 году.
В 2013 году Шабутдинов вместе с предпринимателем Зуфаром Гариповым запустил сеть кофеен Coffee Like, тогда же открылся первый Like Hostel. В 2018 году он вышел из бизнеса кофеен, в котором ему принадлежало 75,5%. По его словам, сумма сделки составила 151 млн рублей. В том же году он продал сеть Рустаму Аюпову.
Шабутдинов основал «Like Центр» в 2015 году. Он запускает «образовательные продукты на основе своего опыта развития стартапов». В 2019 году сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% в компании, сумму сделки не раскрывали.
В 2020 году участвовал в запуске сети коворкингов Names. Кампусы есть в 15 городах России.
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