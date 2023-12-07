Московская прокуратура арестовала 28 счетов по уголовному делу Аяза Шабутдинова

Чтобы возместить ущерб пострадавшим, суд заморозил деньги на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника в разных банках.

Московская прокуратура следит за расследованием дела против Аяза Шабутдинова. Его обвиняют в том, что он обманным путем забрал деньги у людей.

В этом деле также фигурирует 35-летний соучастник Шабутдинова, который сейчас скрывается от полиции и объявлен в розыск.

Суд, по рекомендации прокуратуры, временно отстранил этого соучастника от руководящих должностей в некоммерческой организации и акционерном обществе, где проводились обучающие курсы.