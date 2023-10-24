Задерждан предприниматель Аяз Шабутдинов

По имеющейся информации телеканала «360», Шабутдинов был задержан по подозрению в обмане связанном с торговлей образовательными программами. Он недавно вернулся в столицу из-за рубежа и был обнаружен в арендованном жилье.
Задержание осуществляли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с Управлением Федеральной службы безопасности по Москве. Информация о возможном обвинении в настоящее время отсутствует, а представители Шабутдинова пока не комментируют произошедшее.
31-летний уроженец Ижевска Шабутдинов известен в бизнес-средах. Он рекламировал платные обучающие курсы по предпринимательству.
Шабутдинов, который сам себя называет бизнес-тренером, известен также как основатель сети кофеен Coffee Like, хотя позже он продал свою долю в бизнесе.
Комментарии3
Владислав Савушкин
Пиар-ход?🤑
Борис МальцевфаундерКлерк
Чей? ФСБ?
Владислав Савушкин
В этом и есть загадка😁