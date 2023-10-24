Задерждан предприниматель Аяз Шабутдинов

Известный бизнесмен Аяз Шабутдинов стал фигурантом уголовного дела, как утверждает телеканал «360», ссылаясь на неуточненные источники. Пока нет официального подтверждения этих данных.

По имеющейся информации телеканала «360», Шабутдинов был задержан по подозрению в обмане связанном с торговлей образовательными программами. Он недавно вернулся в столицу из-за рубежа и был обнаружен в арендованном жилье.

Задержание осуществляли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с Управлением Федеральной службы безопасности по Москве. Информация о возможном обвинении в настоящее время отсутствует, а представители Шабутдинова пока не комментируют произошедшее.

31-летний уроженец Ижевска Шабутдинов известен в бизнес-средах. Он рекламировал платные обучающие курсы по предпринимательству.

Шабутдинов, который сам себя называет бизнес-тренером, известен также как основатель сети кофеен Coffee Like, хотя позже он продал свою долю в бизнесе.