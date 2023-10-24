Новости для бухгалтера
Экономические преступления

Руководитель компании Аяза Шабутдинова назвал обвинения предпринимателя необоснованными

Проверка бизнеса Аяза Шабутдинова началась по заявлению клиента, который захотел вернуть деньги за прохождение образовательной программы в 2019 году.
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В отношении компании «Like Центр», которая принадлежит блогеру Аязу Шабутдинову, проходит проверка на основании заявления одного из клиентов. Участник образовательной программы попросил вернуть деньги за прохождение курса в 2019 году. Об этом написал руководитель организации Василий Алексеев в своем телеграм-канале.

Мы считаем произошедшее, необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства, — говорится в сообщении.

Со слов Алексеева, «Like Центр» девять лет занимается образовательной деятельностью. Сейчас программы проходят больше 20 тыс. участников, занятия идут по расписанию.

Недавно мы писали, что предприниматель Аяз Шабутдинов был задержан в Москве, его подозревают в мошенничестве.

Комментарии

1
  • Логотип Blackwind
    Blackwind 1 час назад

    UX-писатель

    Единственное, что там необоснованное, так это обогащение Аяза. :D

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