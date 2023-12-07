Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020

В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре

До 25 декабря надо сдать уведомление, в котором будет НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховые взносы за ноябрь. Но можно сдать еще одно уведомление на НДФЛ и еще одно на страховые взносы. И нужно сдать еще одно на НДФЛ. То есть, будет 2 обязательных уведомления и 2 добровольных.