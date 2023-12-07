Налог на имущество организаций

Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020

Налогом на имущество по среднегодовой стоимости облагается недвижимость, которая числится на балансе компании как основные средства и которая не включена в региональный «кадастровый перечень».

Значение имеет остаточная стоимость, которую формируют по правилам бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.

ОС в бухучете учитывают по нормам ФСБУ 6/2020. И остаточная стоимость, которая идет в декларацию, также рассчитывается по нормам этого стандарта.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2023 № 07-01-09/103824.

Кстати, недавно Минфин предупреждал, чтобы бухгалтеры не увлекались обесценением ОС, которое предусмотрено ФСБУ 6/2020 и МСФО (IAS) 36. Полное обесценение вызовет пристальное внимание налоговиков.

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    Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020

    Налогом на имущество по среднегодовой стоимости облагается недвижимость, которая числится на балансе компании как основные средства и которая не включена в региональный «кадастровый перечень».

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