В Краснодарском крае в 2024 году вырастет налог по ПСН

В 2024 году в Краснодарском крае размер потенциально возможного дохода (ПВД) для ИП на ПСН проиндексируют на коэффициент-дефлятор (1,058).

Такая норма предусмотрена региональным законом от 23.11.2023 № 5008-КЗ.

Коэффициент-дефлятор на 2024 год – 1,058.

Его установили приказом Минэкономразвития на федеральном уровне.

На что влияют коэффициенты-дефляторы, мы разбирали здесь.

Поясним, раньше этот коэффициент тоже был, но потом его отменили. Региональные власти могли ежегодно пересматривать ПВД. В некоторых регионах он повышался значительно.

Теперь региональные власти снова могут индексировать потенциальный доход. Это их право, а не обязанность.

ПВД можно не менять каждый год, а просто предусмотреть в законе, что он индексируется на коэффициент-дефлятор. Что на Кубани и сделали.

Налог у ИП в Краснодарском крае в 2024 году вырастет на 5,8%.

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