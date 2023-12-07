В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре

Смотрите в нашей таблице, какие уведомления и когда можно или нужно сдавать в декабре.
Срок сдачи уведомления
НДФЛ
Страховые взносы
период
код
период
код
12.12.2023
23.11.2023 – 09.12.2023
сдают добровольно
34/03
–
–
25.12.2023
23.11.2023 – 22.12.2023
обязательное
34/03
ноябрь 2023
34/02
28.12.2023 или другой день декабря
–
–
декабрь 2023
сдают добровольно, если платят взносы досрочно
34/03
29.12.2023
23.12.2023 – 31.12.2023
обязательное
34/04
–
–
Разъяснение про уведомление по страховым взносам за декабрь ФНС дала в письме от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.
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Комментарии11
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
"Всё проще и проще и проще..."
Теперь теперь слова гимна ФНС должны быть
Ирина
И вторая строчка:
"Всё больше и больше и больше..."
Светлана Вейс
Заголовок зачётный, хохотали все отделом😂
Татьяна
Попустили обязательное уведомление по взносам за ноябрь
они до 25.12 вместе с НДФЛ за 22.11-23.12 идут
можно обойтись двумя, если взносы за декабрь вставить в уведомление до 29.12 вместе с НДФЛ за 23.12-31.12
Но как бы не пришлось еще пятое слать 31.12, если после 29.12 будет еще выплата)))
Главный бухгалтер
у меня давно мысль была...
Но тут же сижу и думаю: а вдруг нельзя?? Ведь срок для сдачи ещё не наступил!! Период-то не закончен!!
Могут, ведь, и отклонить!
Главный бухгалтер
не определились ещё?? К апрелю окончательно определятся??
Что говорите? К следующему? Это то есть в 2026 произойдёт??
Можно и двенадцать.
Но пока не очень старайтесь - берегите труд налоговиков: им итак тяжко, они никак форму отчёта за год официально утвердить не могут!
ну, здесь либо в пятницу 29.12 часиков до 23-24 посидеть, чтобы удостоверится, что все отчеты приняты, либо 30 на работу.... 😂
Ирина
А смысл? 30-го в 00.01 все сроки сдачи превратятся в тыкву.. Уж тогда выходите себе после каникул...😁
Главный бухгалтер
мдааааа.... Все детские сказки нам читали не зря!!
Особенно бухгалтер должен точно помнить что во что и в какое время превращается!