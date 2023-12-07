Уведомление по ЕНП

В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре

До 25 декабря надо сдать уведомление, в котором будет НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховые взносы за ноябрь. Но можно сдать еще одно уведомление на НДФЛ и еще одно на страховые взносы. И нужно сдать еще одно на НДФЛ. То есть, будет 2 обязательных уведомления и 2 добровольных.
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Смотрите в нашей таблице, какие уведомления и когда можно или нужно сдавать в декабре.

Срок сдачи уведомления

НДФЛ

Страховые взносы

период

код

период

код

12.12.2023

23.11.2023 – 09.12.2023

сдают добровольно

34/03

25.12.2023

23.11.2023 – 22.12.2023

обязательное

34/03

ноябрь 2023

34/02

28.12.2023 или другой день декабря

декабрь 2023

сдают добровольно, если платят взносы досрочно

34/03

29.12.2023

23.12.2023 – 31.12.2023

обязательное

34/04

Разъяснение про уведомление по страховым взносам за декабрь ФНС дала в письме от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.

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Комментарии

11
  • Логотип hub
    hub 1 час

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    "Всё проще и проще и проще..."

    Теперь теперь слова  гимна ФНС должны быть

    • Логотип buhkompas
      buhkompas
      1 час

      Ирина

      И вторая строчка:

      "Всё больше и больше и больше..."

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    1 час

    Светлана Вейс

    Заголовок зачётный, хохотали все отделом😂

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 50 мин

    Татьяна

    Попустили обязательное уведомление по взносам за ноябрь

    • Логотип бух2007
      бух2007
      36 мин

      Попустили обязательное уведомление по взносам за ноябрь

      они до 25.12 вместе с НДФЛ за 22.11-23.12 идут

      можно обойтись двумя, если взносы за декабрь вставить в уведомление до 29.12 вместе с НДФЛ за 23.12-31.12

      Но как бы не пришлось еще пятое слать 31.12, если после 29.12 будет еще выплата)))

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 4 мин

        Главный бухгалтер

        если взносы за декабрь вставить в уведомление до 29.12 вместе с НДФЛ за 23.12-31.12

        у меня давно мысль была...

        Но тут же сижу и думаю: а вдруг нельзя?? Ведь срок для сдачи ещё не наступил!! Период-то не закончен!!

        Могут, ведь, и отклонить!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 26 мин

    Главный бухгалтер

    надо сдать два или три

    не определились ещё?? К апрелю окончательно определятся??

    Что говорите? К следующему? Это то есть в 2026 произойдёт??

    Можно четыре

    Можно и двенадцать.

    Но пока не очень старайтесь - берегите труд налоговиков: им итак тяжко, они никак форму отчёта за год официально утвердить не могут!

  • Логотип Мирам
    Мирам 19 мин

    ну, здесь либо в пятницу 29.12 часиков до 23-24 посидеть, чтобы удостоверится, что все отчеты приняты, либо 30 на работу.... 😂

    • Логотип buhkompas
      buhkompas
      14 мин

      Ирина

      либо 30 на работу

      А смысл? 30-го в 00.01 все сроки сдачи превратятся в тыкву.. Уж тогда выходите себе после каникул...😁

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 2 мин

        Главный бухгалтер

        мдааааа.... Все детские сказки нам читали не зря!!

        Особенно бухгалтер должен точно помнить что во что и в какое время превращается!

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