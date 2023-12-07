В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре

До 25 декабря надо сдать уведомление, в котором будет НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 и страховые взносы за ноябрь. Но можно сдать еще одно уведомление на НДФЛ и еще одно на страховые взносы. И нужно сдать еще одно на НДФЛ. То есть, будет 2 обязательных уведомления и 2 добровольных.

Смотрите в нашей таблице, какие уведомления и когда можно или нужно сдавать в декабре.

Срок сдачи уведомления НДФЛ Страховые взносы период код период код 12.12.2023 23.11.2023 – 09.12.2023 сдают добровольно 34/03 – – 25.12.2023 23.11.2023 – 22.12.2023 обязательное 34/03 ноябрь 2023 34/02 28.12.2023 или другой день декабря – – декабрь 2023 сдают добровольно, если платят взносы досрочно 34/03 29.12.2023 23.12.2023 – 31.12.2023 обязательное 34/04 – –

Разъяснение про уведомление по страховым взносам за декабрь ФНС дала в письме от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.