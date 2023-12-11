НДС

Кукурузные палочки можно продавать с НДС 10%, даже если в пачку положить игрушку

Продовольственные товары из перечня облагаются НДС по ставке 10%. Кукурузные палочки входят в этот перечень.

Они подпадают под ОКПД 2 10.61.33 «Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур».

Перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Если в упаковку с кукурузными палочками вложена игрушка, то НДС все равно будет 10%, при условии, что данная игрушка не реализуется как отдельный товар и не имеет самостоятельной ценности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.11.2023 № 03-04-07/105272.

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час

    не имеет самостоятельной ценности.

    кто и как эту ценность определяет) Для ребенка возможно эта игрушка имеет большую ценность, чем пакет с палочками))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Опубликуется 07.12.23 в 13:49
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