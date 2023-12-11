Кукурузные палочки можно продавать с НДС 10%, даже если в пачку положить игрушку

Продовольственные товары из перечня облагаются НДС по ставке 10%. Кукурузные палочки входят в этот перечень.

Они подпадают под ОКПД 2 10.61.33 «Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур».

Перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Если в упаковку с кукурузными палочками вложена игрушка, то НДС все равно будет 10%, при условии, что данная игрушка не реализуется как отдельный товар и не имеет самостоятельной ценности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.11.2023 № 03-04-07/105272.