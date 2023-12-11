ВЭД

Яйца подорожали. Минсельхоз придумал, как сделать куриное мясо и яйца доступнее

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию рассмотрит вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное мясо и яйца сроком на шесть месяцев.
60

Сподвигло министерство к этому опубликованные данных Росстата о недельном росте цен на яйца на 4,2%. С начала года яйца выросли в цене на 42,4%. Курица с начала года подорожала на 30,1%, пишет «Интерфакс».

Как пояснили в Минсельхозе, цены на продукцию птицеводства выросли «в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году». При этом с производством и яиц, и птицы в стране все в порядке. По итогам десяти месяцев производство птицы в сельхозорганизациях увеличилось до 5,37 млн тонн, а яиц — до 31,74 млрд штук.

Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

«Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — сообщили в ведомстве.

Также в настоящее время ФАС России проводятся проверки производителей куриных яиц и мяса кур и совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо.

Ведете внешнеэкономическую деятельность? Не забывайте про новые правила!

Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль». Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!

Сейчас обучение доступно со скидкой 69%, всего за 9 900 рублей!

Купить курс

По завершению обучения у вас будет удостоверение на 72 ак. часов, которое внесем в реестр ФИС ФРДО.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Опубликуется 07.12.23 в 13:49
    Бухгалтеры

    🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

    Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    2
    Логотип Aleksey Ivanov
    Aleksey Ivanov
    Обучение для бухгалтеров

    Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

    Делюсь отзывом о конференции. С фоточками, респектами и критикой.

    Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии
    14

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Субсидии для бизнеса

    Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

    В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    751
    ВЭД

    Яйца подорожали. Минсельхоз придумал, как сделать куриное мясо и яйца доступнее

    Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию рассмотрит вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное мясо и яйца сроком на шесть месяцев.

    58
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Что нужно знать правообладателю о продлении бренда? Когда пора продлевать товарный знак

    Исключительное право на товарный знак действует 10 лет. Когда и как правообладатель может его продлить?

    7
    Логотип Астрал
    Астрал
    Индивидуальный предприниматель

    Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы

    После введения в 2023 году ЕНС существенно изменился порядок учета страховых взносов при расчете налога по УСН и ПСН. Разберем, по каким теперь правилам происходит уменьшение патента и налога по УСН на страховые взносы, какие особенности установлены в 2023 году и что нужно учесть в 2024 году.

    Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы
    101
    Социальный вычет

    ❗ Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года

    Для оформления соцвычета по НДФЛ, например, на обучение или фитнес, сейчас нужен договор и чек. С 2024 года нужна будет только справка. Но справки применяют к расходам, которые будут с 2024 года.

    100

    Записи вебинаров

    696
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!

    Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 8 декабря.

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!
    605
    Логотип nlukina
    nlukina
    Маркетинг

    😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?

    У нас на «Клерке» у всех котозависимость. Да, мы очень любим котиков и поэтому часто добавляем их в свою рекламу. Решили узнать ваше мнение, как вы к такой рекламе относитесь. А заодно просим вас выбрать лучшую которекламу «Клерка».

    😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?
    8
    57
    Логотип LRurist
    LRurist
    ЕГРЮЛ

    Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен

    Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен. 13.11.2023 вступили в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации юрлиц и ИП  Федеральным законом от 02.11.23 № 519-ФЗ.

    Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен
    20
    Логотип Мегамаркет
    Мегамаркет
    Маркетплейсы

    Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи

    Неправильное ценообразование, нехватка данных о целевой аудитории и неверная стратегия продвижения — лишь некоторые из причин низких продаж селлеров на маркетплейсе. Рассказываем, какие ошибки чаще всего ведут к неуспеху бизнеса на онлайн-площадках, а также дадим рекомендации, как этих ошибок избежать.

    Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи
    30
    Блокировка счетов налоговой инспекцией

    Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС

    Долг певицы перед ФНС висит уже минимум три недели. На данный момент сумма составляет до 968 тысяч рублей.

    4
    170
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

    5
    Общество

    Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза

    В Минздраве сообщили о уменьшении уровня потребления алкоголя после введения ограничений на его продажу. За последние 15 лет этот показатель уменьшился в два раза.

    12
    131
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО

    Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить

    Исключить вероятность кражи товаров в момент их передачи от продавца к покупателю поможет такой документ, как доверенность на получение торгово-материальных ценностей. Как правильно оформить его и какие формы бланков этой доверенности существуют, читайте в статье.

    Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить
    52
    НДС

    Кукурузные палочки можно продавать с НДС 10%, даже если в пачку положить игрушку

    Продовольственные товары из перечня облагаются НДС по ставке 10%. Кукурузные палочки входят в этот перечень.

    1
    47
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Компенсации работникам

    Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь

    В должностные обязанности некоторых сотрудников в числе прочего входят продолжительные переговоры с контрагентами организации, клиентами или государственными структурами. Работодатель, в свою очередь, должен компенсировать сотруднику расходы на мобильную связь или обеспечить его сим-картой с корпоративным тарифом.

    Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь
    45
    Логотип KL
    KL
    Интернет и IT

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

    Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных
    1
    432
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    20
    4,9 тыс.
    Логотип Алексей Марков
    Алексей Марков
    Ведение бизнеса

    Снег, лопата и стартап. Пара мыслей о кэшфлоу

    Много кто умеет чистить снег, но правильно это могут делать не только лишь все. Проблема в том, что снег выпадает неравномерно: то идёт, то не идёт. Непонятный он какой-то. (Как и вся наша жизнь).

    9
    94