Яйца подорожали. Минсельхоз придумал, как сделать куриное мясо и яйца доступнее

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию рассмотрит вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное мясо и яйца сроком на шесть месяцев.

Сподвигло министерство к этому опубликованные данных Росстата о недельном росте цен на яйца на 4,2%. С начала года яйца выросли в цене на 42,4%. Курица с начала года подорожала на 30,1%, пишет «Интерфакс».

Как пояснили в Минсельхозе, цены на продукцию птицеводства выросли «в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году». При этом с производством и яиц, и птицы в стране все в порядке. По итогам десяти месяцев производство птицы в сельхозорганизациях увеличилось до 5,37 млн тонн, а яиц — до 31,74 млрд штук.

Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

«Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — сообщили в ведомстве.

Также в настоящее время ФАС России проводятся проверки производителей куриных яиц и мяса кур и совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо.