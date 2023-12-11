Бюджет уже получил 305 млрд рублей от налога на сверхприбыль

Бизнес перевел в бюджет на 5 млрд рублей больше, чем было запланировано от разового сбора windfall tax.

По данным на 6 декабря 2023 года бизнес заплатил 305 млрд рублей налога на сверхприбыль. Это на 5 млрд рублей больше, чем планировал Минфин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

Срок уплаты разового сбора в бюджет до 28 января 2024 года.

У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд рублей, если быть точным, на данную неделю 305 млрд, — сказал Силуанов.

Windfall tax должны заплатить компании, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

От налога на сверхприбыль освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.