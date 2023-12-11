Родители будут получать пособия при досрочном выходе из декрета

Если родители решили выйти на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года, то они продолжат получать пособие. В 2024 году размер выплат составит 17,8 тысяч рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла ряд законов о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Даже если они выходят из декретного отпуска раньше, чем ребенку исполнится полтора года. Об этом сказано на сайте Думы.

Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня поправки позволят сохранить выплаты, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком составит 17,8 тыс. рублей.