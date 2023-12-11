НДС

👎👍 Вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: нельзя, но можно

Есть два взаимоисключающих решения судов (Конституционного и Верховного) о возможности применения вычета по НДС при переходе с УСН «доходы» на общий режим. Минфин советует руководствоваться ими обоими.

Очередное разъяснение по этой спорной теме – в письме Минфина от 27.09.2023 № 03-07-11/91838.

По норме НК можно брать на вычет НДС в первый квартал после перехода на ОСНО при условии, что ранее этот НДС не был включен в расходы при УСН.

Но при УСН «доходы» расходы в принципе не учитываются. Естественно, что входящий НДС там тоже не учитывался.

Между тем есть определение Конституционного суда от 22.01.2014 № 62-О. Там сказано, что вычет применять нельзя, потому что он только для тех, кто переходит с доходно-расходной УСН.

Однако есть еще определение ВС от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784, в котором сделан вывод, что нет запрета на вычет НДС при переходе на ОСНО с УСН при любом объекте – хоть «доходы минус расходы», хоть «доходы».

Ранее Минфин настаивал, что в такой ситуации вычет НДС применять нельзя (письмо от 13.02.2023 № 03-07-11/11591).

Однако позже ведомство стало не столь категорично.

Теперь Минфин заявляет, что решая вопрос о вычете, надо ориентироваться на определение КС (по нему вычет невозможен), но с учетом определения ВС (по нему вычет есть). То есть, однозначного и четкого ответа Минфин не дает.

Такой вывод содержится также в письме Минфина от 28.07.2023 № 03-07-11/71255.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    НДС

    👎👍 Вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: нельзя, но можно

    Есть два взаимоисключающих решения судов (Конституционного и Верховного) о возможности применения вычета по НДС при переходе с УСН «доходы» на общий режим. Минфин советует руководствоваться ими обоими.

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