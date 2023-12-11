Силуанов пообещал постепенную отмену валютных ограничений

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ограничения на операции по репатриации и продаже валютной выручки будут постепенно отменять.

Введенные осенью обязательства по репатриации и продаже валютной выручки крупных экспортеров были временным решением и дали результат, финансово-экономический блок правительства заинтересован в постепенном снятии ограничений на движения капитала сообщил глава Минфина Антон Силуанов на форума ВТБ «Россия зовет!», пишет «Интерфакс».

Силуанов отметил, что ограничения по валютным операциям носили вынужденный характер.

«Надеюсь, что те меры, которые были приняты — мы видели, что они дали свой результат, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация — но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить», — сказал Силуанов.

По его словам, теперь финансово-экономический блок правительства заинтересован в постепенной отмене ограничений на движение капитала.