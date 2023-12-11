Костин: доллар будет «плавать» в районе 90 рублей до конца 2023 года

Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз на курс доллара до конца года в районе 90 рублей. А также отметил, что угрозы дальнейшей девальвации рубля нет, он найдет свой уровень равновесия.

До конца года не стоит ждать укрепления рубля, доллар США будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей. Об этом 7 декабря заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Россия зовет!», пишут «Ведомости».

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 руб. догонит до конца года, будет плавать в районе 90 или больше 90 руб.», — сказал Костин.

Он пояснил, что укрепление рубля произошло из-за повышения ключевой ставки ЦБ России и административных мер по продаже валюты экспортерами. Вклад снижения курса рубля в инфляцию не так уж велик, отметил глава ВТБ. Костин продолжил, что угрозы дальнейшей девальвации рубля нет. По его словам, российская валюта найдет свой уровень равновесия.