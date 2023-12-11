🎓Вебинар: Бухгалтерское закрытие года в 1С. 11 декабря в 11:00 мск!

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, разберитесь, какие операции нужно сделать в 1С.

Сейчас необходимо подготовиться к составлению отчетности за год. При этом нужно проверить правильность операций, сделать регламентные операции и реформацию баланса. Этот процесс в 1С автоматизирован и программа самостоятельно делает нужные операции, но бухгалтеру надо пройтись пошагово по всей процедуре, чтобы подойти к закрытию.

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Спикер Елена Васильева — аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С.

На вебинаре разберем:

Как подготовить базу 1С к закрытию месяца.

Закрытие периода в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово.

Регламентные операции по закрытию месяца 1С 8.3: амортизация ОС, закрытие счетов 90 и 91, расчет налога на прибыль, расчет отложенного налога.

Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово.

Реформация баланса (закрытие года).

Особенности закрытия месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия для УСН.

Ждем вас на вебинаре 11 декабря в 11:00 мск!