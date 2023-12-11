🍸 Можно ли угощать клиентов шампанским

Компания может купить алкоголь в розницу, но его нельзя использовать в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Минфин в письме от 09.11.2023 № 27-05-13/106832 пытался дать разъяснение по ситуации, когда компания без алкогольной лицензии угощает посетителей своего магазина шампанским.

В розницу можно покупать алкоголь только для личных целей. Использовать его в предпринимательской деятельности нельзя.

Вместе с тем, по мнению Минфина, угощение клиентов шампанским – это реклама. В данном случае надо обращаться к нормам закона о рекламе (от 13.03.2006 № 38-ФЗ). Разъяснения по этому закону – вне компетенции Минфина. Надо обращаться в ФАС.

Но в ведомстве дополнительно отметили, что в любом случае надо иметь в виду, что потреблять алкоголь можно не везде. В «алкогольном законе» перечислен перечень запретных мест. Это образовательные и медицинские организации, парки, лифты и лестничные площадки, места для туризма и спорта и т. д.

Таким образом, купить оптом алкоголь компания не может, так как у нее нет лицензии. Купить в розницу можно, но использовать в бизнесе такой алкоголь нельзя. Можно ли использовать алкоголь в рекламе своего бизнеса – это вопрос к ФАС.

То есть, по сути Минфин не дал ответа на поставленный вопрос.