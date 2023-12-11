В 2024 года сдавать 6-НДФЛ надо будет по рекомендованной форме

Данная форма доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.
Указанный документ разработан из-за новых поправок в НК, чтобы обеспечить налоговым агентам возможность корректного представления этого отчета, пояснили в ФНС.
В нем учтены изменения законодательства в части срока перечисления НДФЛ.
Так, с 1 января 2024 года налоговые агенты будут перечислять НДФЛ два раза за месяц:
не позднее 28 числа – за период с 1 по 22 текущего месяца;
не позднее 5 числа следующего месяца – за период с 23 по последнее число текущего месяца.
не позднее последнего рабочего дня текущего года – за период с 23 по 31 декабря.
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