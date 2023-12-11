В 2024 года сдавать 6-НДФЛ надо будет по рекомендованной форме

Почему после имущественного налога сумма на сальдо ЕНС осталась такой же?

Здравствуйте! Может кто объяснить, почему после имущественного налога Сумма на сальдо ЕНС осталась такой же? Была 205т.р, так и и остались. Хотя по уведомлению оплата налога доллар быть на 97т.р.