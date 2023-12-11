В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно

За последний год цены на куриные яйца в России выросли более чем 40%.

В связи с этим Генпрокуратура объявила о начале проверок производителей и розничных продавцов яиц. Ведомство пообещало принять «исчерпывающие меры реагирования».

За производителей уже заступился глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, от проверок не должны пострадать «социально ориентированные предприятия», которые поставляют яйца по длительным контрактам и «не зарабатывали дополнительно».

Более чем 40-процентный рост цен на яйца подтверждает и Росстат. По его данным, с конца декабря 2022 года по 4 декабря 2023-го они подорожали на 42,4%. Рост цен за неделю с 28 ноября по 4 декабря составил 4,4%.

На фото: примеры поштучной продажи яиц в России.

Из-за дороговизны яиц в магазинах и на рынках их начали продавать поштучно. Такие случаи были зафиксированы в Новосибирске и Оренбурге. В пятницу о поштучной продаже яиц в Москве сообщило издание «Подъем».

На фото: примеры поштучной продажи яиц в России.

На вопросы о дорогих яйцах приходится отвечать региональным чиновникам. Лучший (на наш вкус) комментарий дал депутат Заксобрания Оренбургской области и директор местной птицефабрики. Он посоветовал подсчитать себестоимость производства яиц и записать пословицу: