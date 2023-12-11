В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно

В связи с этим Генпрокуратура объявила о начале проверок производителей и розничных продавцов яиц. Ведомство пообещало принять «исчерпывающие меры реагирования».
За производителей уже заступился глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, от проверок не должны пострадать «социально ориентированные предприятия», которые поставляют яйца по длительным контрактам и «не зарабатывали дополнительно».
Более чем 40-процентный рост цен на яйца подтверждает и Росстат. По его данным, с конца декабря 2022 года по 4 декабря 2023-го они подорожали на 42,4%. Рост цен за неделю с 28 ноября по 4 декабря составил 4,4%.
Из-за дороговизны яиц в магазинах и на рынках их начали продавать поштучно. Такие случаи были зафиксированы в Новосибирске и Оренбурге. В пятницу о поштучной продаже яиц в Москве сообщило издание «Подъем».
На вопросы о дорогих яйцах приходится отвечать региональным чиновникам. Лучший (на наш вкус) комментарий дал депутат Заксобрания Оренбургской области и директор местной птицефабрики. Он посоветовал подсчитать себестоимость производства яиц и записать пословицу:
«Производство вести — это не мудями трясти».
– Анатолий Лукьянов, депутат Заксобрания Оренбургской области.
Комментарии2
Борис МальцевфаундерКлерк
Поштучно? В Москве? ) Наверное, это удобно?
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Штрих-кот🐱 / sku где?🤔