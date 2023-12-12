🚭 За курение и алкоголь на рабочем месте, но в нерабочее время, нельзя объявлять выговор

Роструд разобрал ситуацию, когда сотрудница библиотеки в нерабочее время на рабочем месте пила и курила.
Работодатель хотел бы привлечь ее к дисциплинарной ответственности за нарушение федеральных законов о распитии и курении в общественном месте.
Но Роструд считает, что у работодателя нет такого права.
За курение и распитие спиртных напитков на рабочем месте работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если запрет на такие действия оформлен локальным нормативным актом работодателя (например, правилами внутреннего трудового распорядка), с которым работники ознакомлены под подпись, и такое поведение имеет место в рабочее время.
Комментарии2
Ирина
Это же как надо было довести сотрудницу библиотеки? 🤔
курить то с чего вдруг нельзя стало? тем более - в библиотеке!