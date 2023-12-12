🚭 За курение и алкоголь на рабочем месте, но в нерабочее время, нельзя объявлять выговор

Пить и курить в общественном месте нельзя. Но чтобы можно было наказать работника за нарушение, эту норму федерального закона надо прописать в локальных актах работодателя. И впаять дисциплинарное взыскание можно только за распитие алкоголя и курение в рабочее время.

Роструд разобрал ситуацию, когда сотрудница библиотеки в нерабочее время на рабочем месте пила и курила.

Работодатель хотел бы привлечь ее к дисциплинарной ответственности за нарушение федеральных законов о распитии и курении в общественном месте.

Но Роструд считает, что у работодателя нет такого права.

За курение и распитие спиртных напитков на рабочем месте работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если запрет на такие действия оформлен локальным нормативным актом работодателя (например, правилами внутреннего трудового распорядка), с которым работники ознакомлены под подпись, и такое поведение имеет место в рабочее время.