🎓Вебинар: ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. 14 декабря в 10:00 мск!

Заканчивается переходный период работы с ЕНП и это значит, что с 1 января 2024 года будем работать по-новому. Также вступает в силу целый пакет изменений в НК РФ, к которому подготовиться надо уже сегодня.
Спикер — Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.
На вебинаре разберем:
Донастройка правил ЕНС, как это повлияет на налогоплательщиков
Новый порядок обложения НДФЛ по уехавших сотрудникам и фрилансерам
Изменения по налоговому администрированию
Последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения
Новые правила возбуждения дела по налоговым преступлениям
Изменения по налогу на прибыль: безналоговый перевод иностранных активов, правила определения налоговой стоимости и пр.
Изменения по земельному налогу
Основные направления налоговой политики 2024-2026: какие изменения ждать еще?
Ждем вас на вебинаре 14 декабря в 10:00 мск! Узнайте обо всех важных изменениях в НК РФ, которые надо учесть в 2024 году.
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