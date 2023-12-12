🎓Вебинар: ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. 14 декабря в 10:00 мск!

Подготовьтесь к 2024 году и разберитесь что меняется в налогах и налоговом администрировании.

Заканчивается переходный период работы с ЕНП и это значит, что с 1 января 2024 года будем работать по-новому. Также вступает в силу целый пакет изменений в НК РФ, к которому подготовиться надо уже сегодня.

Спикер — Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

На вебинаре разберем:

Донастройка правил ЕНС, как это повлияет на налогоплательщиков

Новый порядок обложения НДФЛ по уехавших сотрудникам и фрилансерам

Изменения по налоговому администрированию

Последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения

Новые правила возбуждения дела по налоговым преступлениям

Изменения по налогу на прибыль: безналоговый перевод иностранных активов, правила определения налоговой стоимости и пр.

Изменения по земельному налогу

Основные направления налоговой политики 2024-2026: какие изменения ждать еще?

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Ждем вас на вебинаре 14 декабря в 10:00 мск! Узнайте обо всех важных изменениях в НК РФ, которые надо учесть в 2024 году.