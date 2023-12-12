Начал действовать закон об изъятии загранпаспортов у военнослужащих на границе

В России начал действовать единый перечень оснований недействительности загранпаспортов. Документ был принят летом и предполагает возможность изъятия на границе загранпаспортов в том числе у призванных на военную службу.

Как следует из вступившего в силу закона, в частности, загранпаспорт может перестать действовать, если гражданин, право которого на выезд из России ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение в нужное ведомство в установленный срок, сообщает ТАСС.

Законом установлены основания для изъятия паспортов. Правоохранительные органы смогут забирать документы на границе. Ограничения для военнослужащих на выезд из страны с возможной «передачей» паспорта на временное хранение упоминаются еще в редакции закона от 1996 года, но теперь, если гражданин все же оставил документ при себе, его признают недействительным и изымут.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, он позволит «устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц».

Инициатива определить случаи, в которых загранпаспорт становится недействительным и может изыматься, была внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года. 23 мая депутаты приняли закон, 7 июня он был одобрен Советом Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал его 13 июня этого года.