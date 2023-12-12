ЦБ повысит ставку до 16% на ближайшем заседании

Это повышение будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП.

Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 15 декабря, повысит ключевую ставку, считают аналитики, пишут «Ведомости».

16 экспертов из 23 прогнозируют рост на 100 базисных пунктов (б. п.) до 16%, еще трое – до 17%. Четверо аналитиков считают равновероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на текущем уровне в 15%.

Предыдущее решение Банка России оказалось более жестким, чем ожидал рынок. Большинство аналитиков прогнозировали рост ставки с 13 до 14%, однако 27 октября регулятор поднял ее сразу на 200 б. п. до 15%.

Прошлое повышение ключевой ставки уже приносит положительный эффект. После решения Центробанка об увеличении ключевой ставки, в сентябре началось возвращение наличных денег в банки.