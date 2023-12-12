Binance не будет поддерживать p2p-операции с рублем

По-прежнему проводить сделки с рублем смогут пользователи платформы CommEX. Нужно подключить аккаунт к учетной записи на Binance.

С 31 января 2024 года криптобиржа Binance перестанет проводить операции с рублем на p2p-платформе. Об этом сказано на сайте компании.

Пользователи смогут проводить торговые операции с рублем на площадке CommEX. Для этого нужно зарегистрироваться на бирже и подключить аккаунт на CommEX к учетной записи на Binance. Тогда будет возможность перевести рублевые активы на новую платформу.

Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance, — говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что Binance продает весь российский бизнес. Пользователей переведут на новую платформу CommEX, а их активы останутся под защитой.