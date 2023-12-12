Центробанк поддержал идею открыть информацию о родственниках банкротов

Арбитражные управляющие получат право собирать информацию из государственных органов не только о самом фигуранте банкротного дела, но и о его родственниках. Это поможет быстрее находить имущество должника.

Сенатор Артем Шейкин в 2024 году собирается внести в Госдуму законопроект о предоставлении арбитражным управляющим права запрашивать и получать сведения о родственниках фигуранта дела о банкротстве. Проект поддержал Центробанк, пишет «ТАСС».

Мной подготовлен и направлен на согласование законопроект, который позволяет арбитражному управляющему получать информацию об актах гражданского состояния, о залоге движимого имущества и о государственной регистрации недвижимости в отношении должников, в процедурах банкротства которых он утвержден, и связанных с ними лиц. Банк России концептуально поддержал это предложение, — сказал Артем Шейкин.

В делах о банкротстве фигуранты часто уходят от выполнения своих обязательств и переписывают имущество на родственников. Новый законопроект поможет пресечь такие действия.

Арбитражный управляющий сможет получать сведения не только о фигуранте дела, но и о его близких.

Такой подход пополнит конкурсную массу ликвидным имуществом, которое возместит причиненный ущерб людям и компаниям.

Сейчас будущий законопроект проходит согласование в Минфине и в Минэкономразвития.