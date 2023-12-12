Размер штрафов за утечки персональных данных вырос в 23 раза

В 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов, которые были составлены по факту утечек персональных данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор.
Виновным были назначены штрафы на общую сумму больше 4,6 млн рублей. По сравнению с 2021 годом, размер наказания вырос в 23 раза. Тогда за утечку было составлено всего четыре протокола на сумму 200 тыс. рублей.
В 2022 году ведомство направило в суд 66 протоколов, а общий размер штрафов составил 2,4 млн рублей.
Источник издания связывает увеличение размера штрафов с повышенным вниманием к проблеме утечек данных, а также с тем, что в последние годы стала популярной продажа персональной информации.
Узнайте больше о том, как вести учет и документооборот в соответствии с требованиями Роскомнадзора и 152-ФЗ.
Комментарии1
Главный бухгалтер
из далека долго
течёт река Волга....
Как текли они так и будут течь. Волгу перекрыть? ну-ну....
помницца один передурок мечтал все реки... в обратную запустить!