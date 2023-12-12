Размер штрафов за утечки персональных данных вырос в 23 раза

В 2023 году компании оштрафовали на 4,6 млн рублей и вынесли 87 протоколов, тогда как в 2021 году было составлено только четыре протокола на 200 тысяч рублей.

В 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов, которые были составлены по факту утечек персональных данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор.

Виновным были назначены штрафы на общую сумму больше 4,6 млн рублей. По сравнению с 2021 годом, размер наказания вырос в 23 раза. Тогда за утечку было составлено всего четыре протокола на сумму 200 тыс. рублей.

В 2022 году ведомство направило в суд 66 протоколов, а общий размер штрафов составил 2,4 млн рублей.

Источник издания связывает увеличение размера штрафов с повышенным вниманием к проблеме утечек данных, а также с тем, что в последние годы стала популярной продажа персональной информации.

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