НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.

Смотрите в таблице, какие данные надо будет отражать в разделе 1 отчета за 1 квартал 2024 года.

Строка раздела 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Дата удержания налога (выплаты дохода) Срок перечисления налога 020 с 01.01.2024 по 31.03.2024 021 (1-ый срок перечисления) с 01.01.2024 по 22.01.2024 29.01.2024 022 (2-ой срок перечисления) с 23.01.2024 по 31.01.2024 05.02.2024 023 (3-ий срок перечисления) с 01.02.2024 по 22.02.2024 28.02.2024 024 (4-ый срок перечисления) с 23.02.2024 по 29.02.2024 05.03.2024 025 (5-ый срок перечисления) с 01.03.2024 по 22.03.2024 28.03.2024 026 (6-ой срок перечисления) с 23.03.2024 по 31.03.2024 05.04.2024

То есть, несмотря на то, что срок уплаты по 6-ому сроку приходится на апрель, этот НДФЛ надо отражать в отчете за 1 квартал.

Новые сроки по НДФЛ мы разбирали тут.