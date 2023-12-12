НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

Смотрите в таблице, какие данные надо будет отражать в разделе 1 отчета за 1 квартал 2024 года.
Строка раздела 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
Дата удержания налога (выплаты дохода)
Срок перечисления налога
020
с 01.01.2024 по 31.03.2024
021 (1-ый срок перечисления)
с 01.01.2024 по 22.01.2024
29.01.2024
022 (2-ой срок перечисления)
с 23.01.2024 по 31.01.2024
05.02.2024
023 (3-ий срок перечисления)
с 01.02.2024 по 22.02.2024
28.02.2024
024 (4-ый срок перечисления)
с 23.02.2024 по 29.02.2024
05.03.2024
025 (5-ый срок перечисления)
с 01.03.2024 по 22.03.2024
28.03.2024
026 (6-ой срок перечисления)
с 23.03.2024 по 31.03.2024
05.04.2024
То есть, несмотря на то, что срок уплаты по 6-ому сроку приходится на апрель, этот НДФЛ надо отражать в отчете за 1 квартал.
Новые сроки по НДФЛ мы разбирали тут.
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Комментарии2
Антон
https://www.youtube.com/watch?v=KKWoF7LcAFA
Главный бухгалтер
Что ж так носятся с этим мендехфеелом???
Ну налог и налог. Есть дата его начисления-удержания. Есть дата для уплаты....
А чего с остальными налогами так не рассказывают?? не напоминают?