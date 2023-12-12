Новогодний стол обойдется жителям в среднем в 5100 рублей

Это на 12% больше, чем годом ранее.

К такому выводу пришли аналитики портала «Эвотор», исследовав данные более 1 млн терминалов и умных касс.

По оценкам аналитиков, ростовчане потратят на мандарины к новогоднему столу 237 рублей, бананы — 186 рублей, а яблоки — 128 рублей. Ожидается, что подорожает салат оливье. На картофель житель потратит 57 рублей, свеклу — 23 рубля, а огурцы — 143 рубля. Горошек обойдется в 82 рубля, а яйца — в 125 рублей.

По оценкам «Эвотора», ростовчане к новогоднему столу приобретут сельдь, шпроты, свиные ножки, курицу, колбасу, крабовые палочки, сыр, хрен и майонез.

За бутылку шампанского ростовчанам придется заплатить 600 рублей, водки — 547 рублей, а газировка обойдется в 95 рублей.

По сравнению с 2022 годом сильнее всего подорожала свекла, курица и яйца — от 34% до 39%.