Новогодний стол обойдется жителям в среднем в 5100 рублей

К такому выводу пришли аналитики портала «Эвотор», исследовав данные более 1 млн терминалов и умных касс.
По оценкам аналитиков, ростовчане потратят на мандарины к новогоднему столу 237 рублей, бананы — 186 рублей, а яблоки — 128 рублей. Ожидается, что подорожает салат оливье. На картофель житель потратит 57 рублей, свеклу — 23 рубля, а огурцы — 143 рубля. Горошек обойдется в 82 рубля, а яйца — в 125 рублей.
По оценкам «Эвотора», ростовчане к новогоднему столу приобретут сельдь, шпроты, свиные ножки, курицу, колбасу, крабовые палочки, сыр, хрен и майонез.
За бутылку шампанского ростовчанам придется заплатить 600 рублей, водки — 547 рублей, а газировка обойдется в 95 рублей.
По сравнению с 2022 годом сильнее всего подорожала свекла, курица и яйца — от 34% до 39%.
Комментарии2
Вита Петрова
"сельдь, шпроты, свиные ножки, курицу, колбасу, крабовые палочки, сыр, хрен и майонез."
Рожки да ножки, хрен да нихрена)
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
314 рублей однако🤓 Не самые необходимые продукты на новогоднем столе.
И если от них отказаться, то можно купить в два раза больше😏
Оливье в квадрате🍜🤔