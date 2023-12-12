🍒 За компот надо платить акциз

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-13-06/104711.
Сахаросодержащие напитки, облагаемые акцизом – это напитки с такими характеристиками:
упакованы в потребительскую упаковку;
изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных в общепите);
в состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед;
количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка;
объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%.
Исключения: соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели.
То есть, компот в число исключений не входит.
По ГОСТу компот относят к консервам, изготовленным из фруктов (овощей), залитых сиропом с массовой долей растворимых сухих веществ не менее 14%.
Если там углеводов более 5 г на 100 мл, то на компот будет акциз.
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