🍒 За компот надо платить акциз

Не только лимонад облагается акцизом, но и компот.

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-13-06/104711.

Сахаросодержащие напитки, облагаемые акцизом – это напитки с такими характеристиками:

упакованы в потребительскую упаковку;

изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных в общепите);

в состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед;

количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка;

объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%.

Исключения: соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели.

То есть, компот в число исключений не входит.

По ГОСТу компот относят к консервам, изготовленным из фруктов (овощей), залитых сиропом с массовой долей растворимых сухих веществ не менее 14%.

Если там углеводов более 5 г на 100 мл, то на компот будет акциз.