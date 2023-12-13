Как в 1С:Бухгалтерии 8 выполнить быструю проверку уведомлений об исчисленных суммах налогов

Программа проверит были ли созданы уведомления об исчисленных суммах, совпадают ли эти данные с цифрами по учету, а также отправлены ли нужные документы в ФНС.

Экспресс-проверка позволяет проконтролировать соблюдение положений учетной политики, правильность кассовых операций и операций по НДС, а также проанализировать состояние бухгалтерского учета. Об этом сказано на сайте 1С.

В обновленных версиях программы 1С:Бухгалтерия 8, начиная с 3.0.144, появилась возможность проконтролировать уведомления об исчисленных суммах налогов.

В список проверок добавили группу «Единый налоговый счет». Не забудьте в меню «Показать настройки» включить флаг возле этого параметра.

Программа проверит, выполнены ли следующие условия:

Созданы ли все уведомления по срокам сдачи за выбранный период проверки;

Совпадают ли суммы налогов в уведомлении с рассчитанными цифрами по данным учета;

Отправлены ли уведомления в ФНС.

Отчет будет сформирован после нажатия кнопки «Выполнить проверку».

Если будут обнаружены ошибки, то программа укажет на возможные причины недочетов и предложит рекомендации для их устранения.

Например, если суммы налога, указанная в уведомлении, не соответствует сумме по данным учета, то можно сразу же перейти к уведомлению и исправить его.

Если такой документ уже отправлен в ФНС, то 1С предложит создать корректировочное уведомление.