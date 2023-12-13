🚩 Политики добились для себя упрощенного бухучета без сложных норм ФСБУ

Опубликован Федеральный закон от 12.12.2023 № 579-ФЗ с поправками в закон о бухучете.
Напомним, проект вносили в Думу представители политических партий.
В пояснительной записке говорилось, что требования МСФО и ФСБУ избыточны для политических партий и не отражают специфику их деятельности.
При упрощенном бухучете меньше отчетности, меньше объектов операций учета, что позволит сэкономить средства партий и снизить риск и число возможных ошибок в отчетности.
Кроме того, для СМИ и граждан будет более понятной упрощенная бухотчетность партий.
По норме нового закона упрощенную бухотчетность партии могут формировать уже за 2023 год.
Комментарии8
Ирина
О, конечно понятнее будет упрощенная. Зачем им расшифровки, гражданам? А то ещё увидят что-то не то, потом оправдывайся
Главный бухгалтер
Зато какому-нибудь хиренькому колхозику, еле выжившему после всех реформ , это ой как нужно!
И что самое главное - все граждане будут внимательнейшим образом всю их отчётность читать и перечитывать... Наверное от удивления : да как же этот то смог в живых остаться!
Главный бухгалтер
ну, то есть сами себе!
Вот бы так всем бы: я внёс, подумал, и сам же и решил, какую отчётность буду делать, а какая - излишне и будет не понятна окружающим.
Ирина
То есть сколько спёрли по карманам - не отражается. А теперь будет?
Главный бухгалтер
Наоборот! Раньше была такая отчётность, что при желании, хоть там и глубоко зарыто, но кое-что наружу вывернуть было возможно.
Теперь у них будут такая, в которой даже ихний бух ничего не найдёт!
своим законотворчеством всем жизнь испортили, а себе упростили, красавцы, чо
Главный бухгалтер
Своя рука владыка