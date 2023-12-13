Бухгалтерский учет

🚩 Политики добились для себя упрощенного бухучета без сложных норм ФСБУ

Упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность разрешили применять политическим партиям.

Опубликован Федеральный закон от 12.12.2023 № 579-ФЗ с поправками в закон о бухучете.

Напомним, проект вносили в Думу представители политических партий.

В пояснительной записке говорилось, что требования МСФО и ФСБУ избыточны для политических партий и не отражают специфику их деятельности.

При упрощенном бухучете меньше отчетности, меньше объектов операций учета, что позволит сэкономить средства партий и снизить риск и число возможных ошибок в отчетности.

Кроме того, для СМИ и граждан будет более понятной упрощенная бухотчетность партий.

По норме нового закона упрощенную бухотчетность партии могут формировать уже за 2023 год.

Комментарии

8
  • Логотип buhkompas
    buhkompas
    1 час

    Ирина

    Кроме того, для СМИ и граждан будет более понятной упрощенная бухотчетность партий

    О, конечно понятнее будет упрощенная. Зачем им расшифровки, гражданам? А то ещё увидят что-то не то, потом оправдывайся

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 59 мин

    Главный бухгалтер

    В пояснительной записке говорилось, что требования МСФО и ФСБУ избыточны для политических партий и не отражают специфику их деятельности.

    Зато какому-нибудь хиренькому колхозику, еле выжившему после всех реформ , это ой как нужно!

    И что самое главное - все граждане будут внимательнейшим образом всю их отчётность читать и перечитывать... Наверное от удивления : да как же этот то смог в живых остаться!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 56 мин

    Главный бухгалтер

    Напомним, проект вносили в Думу представители политических партий.

    ну, то есть сами себе!

    Вот бы так всем бы: я внёс, подумал, и сам же и решил, какую отчётность буду делать, а какая - излишне и будет не понятна окружающим.

  • Логотип IriEro
    IriEro
    49 мин

    Ирина

    В пояснительной записке говорилось, что требования МСФО и ФСБУ избыточны для политических партий и не отражают специфику их деятельности.

    То есть сколько спёрли по карманам - не отражается. А теперь будет?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 13 мин

      Главный бухгалтер

      То есть сколько спёрли по карманам - не отражается. А теперь будет?

      Наоборот! Раньше была такая отчётность, что при желании, хоть там и глубоко зарыто, но кое-что наружу вывернуть было возможно.

      Теперь у них будут такая, в которой даже ихний бух ничего не найдёт!

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 48 мин

    своим законотворчеством всем жизнь испортили, а себе упростили, красавцы, чо

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 13 мин

      Главный бухгалтер

      своим законотворчеством всем жизнь испортили, а себе упростили, красавцы, чо

      Своя рука владыка

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