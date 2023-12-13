🚩 Политики добились для себя упрощенного бухучета без сложных норм ФСБУ

Опубликован Федеральный закон от 12.12.2023 № 579-ФЗ с поправками в закон о бухучете.

Напомним, проект вносили в Думу представители политических партий.

В пояснительной записке говорилось, что требования МСФО и ФСБУ избыточны для политических партий и не отражают специфику их деятельности.

При упрощенном бухучете меньше отчетности, меньше объектов операций учета, что позволит сэкономить средства партий и снизить риск и число возможных ошибок в отчетности.

Кроме того, для СМИ и граждан будет более понятной упрощенная бухотчетность партий.

По норме нового закона упрощенную бухотчетность партии могут формировать уже за 2023 год.