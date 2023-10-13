Бухгалтерский учет

🚩 Политические партии хотят освободиться от ФСБУ

Для политических партий предложили ввести упрощенный бухучет.
10

Законопроект с такой поправкой в закон о бухучете № 402-ФЗ внесли в Госдуму депутаты от разных фракций. Среди авторов, в том числе — Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

Сейчас упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность могут применять компании малого бизнеса, некоторые НКО и фирмы из «Сколково».

В перечне тех, кто не может применять упрощенный бухучет – политические партии.

Это хотят исправить.

В пояснительной записке говорится, что требования МСФО и ФСБУ не только избыточны для политических партий, но и не отражают специфику их деятельности.

При упрощенном бухучете меньше отчетности, меньше объектов операций учета. Такой учет позволит сэкономить средства политических партий и снизить риск и число возможных ошибок в отчетности.

Кроме того, для СМИ и граждан будет более понятной упрощенная бухотчетность партий.

Кстати, в планах Минфина – дать право на упрощенный бухучет всем НКО. О других предложениях по реформированию бухучета читайте здесь.

Разобраться в действующих правилах бухучета поможет курс повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

После обучения вы получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.

Купить курс

Пройдя курс, вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Такском
    Такском
    6-НДФЛ

    Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты

    По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты. 

    Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты
    905
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5498. Новые работники не хотят долго ждать первую зарплату и жалуются в Роструд

    Но законных оснований для недовольства у них нет.

    35

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно вести переводы средств ИП на личную карту?

    Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?

    5
    471
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли уменьшить налог УСН за 2023 год при уплате страховых взносов в 2023 году?

    Добрый день! Если страховые взносы за 2022 год были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог УСН за 2023 и плюсом уменьшить на страховые за 2023 ?

    1
    194
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим

    Доплата к пенсии прабабушкам и прадедушкам, осуществляющим опеку

    Предлагается установить доплату к пенсии за опеку

    91

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор законопроектов

    Повышение налогов, отмена транспортного налога, мировые соглашения в обзоре налоговых новостей

    Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за месяц.

    1,5 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера
    Больничные

    Больничный: 100% выплаты после 8 лет стажа, общий или компании?

    Здравствуйте, а можете разъяснить по поводу больничных, 100% выплачивается при стаже от 8 лет, это стаж в определенной компании или стаж общий беспрерывный? Просто на работе часто говорят про то, что в данной компании, насколько это правомерно?

    1
    316

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый вечер! Подскажите пожалуйста делаю акт сверки, Я там прописала все манипуляции с контрагентом. У меня к ним 2 счета. Они мне оплатили предоплату 646.(35%) и 2086.(35%) У меня пишет сальдо конеч

      Акт сверки

    • Добрый день! ИП с 1 сентября перевел на патент боулинг и общепит. также совмещает УСН по торговле на маркетплейсах. Вопрос именно по учету “патентных” доходов. Выгружаю из ОФД отчеты о розничных прода

      Учет розничной предоплаты на ПСН в 1С
    Логотип TaxPower
    TaxPower
    НДФЛ

    Прогрессивное налогообложение: мифы, реальность и последствия для экономики

    Прогрессивное налогообложение: мифическое решение экономических проблем или реальная угроза среднему классу? Разбираемся в последствиях и опыте США.

    2
    142
    Логотип LRurist
    LRurist
    Коды ОКВЭД

    Изменения в кодах ОКВЭД

    Обещанного 3 года ждут. Помните, 2 года назад руководитель ФНС обещал разобраться с «чехардой в ОКВЭД»?

    Изменения в кодах ОКВЭД
    140
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Укрепление рубля, астра-номическое IPO, нефть, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

    Никто не пришёл покупать доллар по 100 рублей, так что в обменнике объявили курс по 97. Экспортёры полгода будут продавать валютную выручку, мы будем ждать новую ключевую ставку, инвесторы Астры будут потирать ладошки.

    88
    Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов
    Экономика России

    Давайте точно разберемся с информацией про инфляцию

    6% инфляции? Наверное, только на бумажных самолётиках! Зимние шины подорожали на 60%, а фрукты стали стоить как золотые яблоки.

    2
    288
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    ⚠️Новые страшилки воинского учета: не верьте всему, что пишут в сети. О чем напрасно переживают работодатели

    ❌«Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно». Правила воинского учета пересмотрели, это породило много слухов в бизнес-среде. Из статьи узнаете, каким «горячим новостям» из интернета не стоит верить.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    1,1 тыс.
    Логотип svetkan
    svetkan
    Авторское право

    Авторское право. Почему нельзя брать фото из Интернета

    Разбираю кейс из новой судебной практики.

    Авторское право. Почему нельзя брать фото из Интернета
    19
    432

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    33,5 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Моторика: готовится к IPO, но для начала выходит на рынок облигаций

    Сегодня довольно редкая на бирже индустрия — бионическая. Моторика создаёт протезы. Компания также любопытна тем, что к ней проявляет интерес АФК Система, желающая выйти на бионический рынок и рассматривающая возможность покупки доли в Моторике.

    Моторика: готовится к IPO, но для начала выходит на рынок облигаций
    474
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    Как будут облагать с 2024 зарплату дистанционного работника за границей

    Рассматривается новый порядок обложения НДФЛ доходов работника, находящегося за границей.

    148
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор законопроектов

    Обзор антимигрантских инициатив Госдумы. Все самое интересное в одном посте

    В обзор включены проекты законов о мигрантах, поступивших за последнее время.

    130
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Запрет мигрантам работать в отдельных отраслях экономики. Новый законопроект

    Рассматривается предложение по ограничению притока трудовых мигрантов (законопроект № 453077-8).

    127
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Пенсионный криптофонд. Месяц 5

    Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Пятый месяц позади, погнали смотреть.

    Пенсионный криптофонд. Месяц 5
    229
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    413
    Мнения