🚩 Политические партии хотят освободиться от ФСБУ

Законопроект с такой поправкой в закон о бухучете № 402-ФЗ внесли в Госдуму депутаты от разных фракций. Среди авторов, в том числе — Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

Сейчас упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность могут применять компании малого бизнеса, некоторые НКО и фирмы из «Сколково».

В перечне тех, кто не может применять упрощенный бухучет – политические партии.

Это хотят исправить.

В пояснительной записке говорится, что требования МСФО и ФСБУ не только избыточны для политических партий, но и не отражают специфику их деятельности.

При упрощенном бухучете меньше отчетности, меньше объектов операций учета. Такой учет позволит сэкономить средства политических партий и снизить риск и число возможных ошибок в отчетности.

Кроме того, для СМИ и граждан будет более понятной упрощенная бухотчетность партий.

Кстати, в планах Минфина – дать право на упрощенный бухучет всем НКО. О других предложениях по реформированию бухучета читайте здесь.

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