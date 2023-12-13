За неправильную работу с биометрией установили штрафы до 1 млн рублей

Компаниям, которые допускают повторные нарушения в работе с биометрией и с персональными данными без письменного согласия, грозит штраф до 1,5 млн рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому за нарушения при работе с биометрическими персональными данными будет штраф в размере до 1 млн рублей.

Административная ответственность грозит банкам, МФЦ и другим организациям. За нарушение требований при размещении и обновлении биометрических данных должностных лиц могут оштрафовать от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Протоколы будут составлять сотрудники Центробанка и Роскомнадзора.

Также закон ужесточает наказание за обработку персональных данных без письменного согласия. Для физических лиц максимальный размер штрафа вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — с 40 тыс. до 300 тыс. рублей, а для компаний — с 50 тыс. до 700 тыс. рублей.

При повторном правонарушении граждане заплатят до 30 тыс. рублей, должностные лица — до 500 тыс. рублей, ИП — до 1 млн рублей, а юрлица — до 1,5 млн рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.