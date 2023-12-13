Компании могут инвестировать в облигации с помощью «Тинькофф Бизнес»

«Тинькофф» запустил для компаний сервис по инвестированию в облигации. Об этом сказано на сайте банка.
На платформе «Инвестиции для бизнеса» клиенты «Тинькофф Бизнеса» смогут приобрести облигации российских эмитентов, которые продаются на Мосбирже в рублях и в юанях. Доступно больше 100 выпусков, в том числе облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные и муниципальные ценные бумаги.
Пока ключевая ставка ЦБ растет, увеличивается и доходность облигаций. Но рынок ожидает снижения ключевой ставки в 2024 году, а значит, сейчас самое лучшее время, чтобы зафиксировать доходность на несколько лет — по некоторым бумагам она выше, чем ставки по вкладам, — сказал руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов.
Юридические лица могут инвестировать в бумаги, доступные неквалифицированным инвесторам.
За покупку и продажу облигаций комиссия составит 0,5%. Нет ограничений по минимальному объему сделки.
Купонный доход от облигаций автоматически будет зачислен на брокерский счет компании. Средства можно вывести на банковский счет или реинвестировать в покупку новых активов.
Также будет сформирована вся отечность, необходимая для бухгалтерского учета.
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