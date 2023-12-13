Компании могут инвестировать в облигации с помощью «Тинькофф Бизнес»

Организации могут покупать и продавать облигации в личном кабинете на платформе «Инвестиции для бизнеса». Доступно больше 100 облигаций от российских эмитентов.

«Тинькофф» запустил для компаний сервис по инвестированию в облигации. Об этом сказано на сайте банка.

На платформе «Инвестиции для бизнеса» клиенты «Тинькофф Бизнеса» смогут приобрести облигации российских эмитентов, которые продаются на Мосбирже в рублях и в юанях. Доступно больше 100 выпусков, в том числе облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные и муниципальные ценные бумаги.

Пока ключевая ставка ЦБ растет, увеличивается и доходность облигаций. Но рынок ожидает снижения ключевой ставки в 2024 году, а значит, сейчас самое лучшее время, чтобы зафиксировать доходность на несколько лет — по некоторым бумагам она выше, чем ставки по вкладам, — сказал руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов.

Юридические лица могут инвестировать в бумаги, доступные неквалифицированным инвесторам.

За покупку и продажу облигаций комиссия составит 0,5%. Нет ограничений по минимальному объему сделки.

Купонный доход от облигаций автоматически будет зачислен на брокерский счет компании. Средства можно вывести на банковский счет или реинвестировать в покупку новых активов.

Также будет сформирована вся отечность, необходимая для бухгалтерского учета.