👨‍🎓 Внимание! «Клерк» запускает новый курс. Все изменения 2024 года для бухгалтера и кадровика. Встречайте новшества без стресса!

Мы собрали все новации в одном курсе. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!

В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, а годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ.

Успейте вовремя подготовиться к переменам — проходите курс повышения квалификации «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика», который защитит вас от штрафов.

Сейчас обучение доступно со скидкой 25%, всего за 8 900 рублей!

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Старт потока — 1 января 2024 года.

Вы узнаете о главных изменениях по налогам в 2024 году, подготовитесь к сдаче годовой бухгалтерской отчетности, ознакомитесь с новым порядком заполнения ЕФС-1, а также с легкостью сможете ориентироваться в трудовом законодательстве и грамотно начислять заработную плату.

После прохождения курса вы получите удостоверение на 16 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.