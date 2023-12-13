У многодетных сотрудников нет льгот при объявлении простоя

Если в компании объявлен простой, то все сотрудники получают 2/3 оклада. Никаких льгот ни для кого нет.

В Роструд обратился многодетный отец с женой-декретницей, который хотел бы в такой ситуации сохранить для себя полную зарплату.

Не получится, пояснил Роструд.

Работодатель вправе объявить простой при условии, что фактически приостановлена деятельность какого-либо структурного подразделения или всей организации в целом.

Статус работника в данном случае значения не имеет.

Трудовая деятельность в период простоя работниками не осуществляется.

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.