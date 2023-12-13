У многодетных сотрудников нет льгот при объявлении простоя

В Роструд обратился многодетный отец с женой-декретницей, который хотел бы в такой ситуации сохранить для себя полную зарплату.
Не получится, пояснил Роструд.
Работодатель вправе объявить простой при условии, что фактически приостановлена деятельность какого-либо структурного подразделения или всей организации в целом.
Статус работника в данном случае значения не имеет.
Трудовая деятельность в период простоя работниками не осуществляется.
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.
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