Юрадрес нужен, чтобы отправлять туда письма и проводить обыски. Отменять его не будут

Минфин отмечает, что действующее законодательство не вынуждает организацию арендовать или приобретать офис.
В письме от 03.11.2023 № 03-12-13/105393 приводятся причины необходимости юрадреса:
по нему располагаются исполнительный орган или представители юрлица;
по адресу обеспечивается получение корреспонденции;
по адресу проводят выемку документов и предметов, осмотр, проводится правоохранительными органами оперативно-розыскная деятельность.
Отсутствие руководства компании по адресу регистрации затруднит проведение мероприятий налогового контроля, окажет негативное влияние на результаты проведения выездных налоговых проверок, а также приведет к увеличению количества фирм-однодневок, считает Минфин.
Поэтому предложение об отказе от госрегистрации адреса юрлица и введении института агента-регистратора не поддерживается.
Кстати, уже были попытки заменить юрадрес электронным адресом, созданным на Госуслугах. Такой законопроект вносили в Госдуму.
Комментарии1
Ирина
Ну да, как же без "Маски-шоу"? Нехорошо