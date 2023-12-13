Юрадрес нужен, чтобы отправлять туда письма и проводить обыски. Отменять его не будут

Новые правила для провайдеров хостинга. Какие обязанности появились у провайдеров?

Три новых постановления Правительства РФ вводят строгие правила для провайдеров хостинга, включая обязательные процедуры идентификации и сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ. Теперь для тех, кто предоставляет место для сайтов в интернете, требуется не только уведомление о своей деятельности, но и строгое соблюдение новых нормативов.