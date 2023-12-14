Роскомнадзор хочет заблокировать поискового робота GPTBot

Ведомство считает, что робот от компании OpenAI может находить уязвимости интернет-ресурсов для хакерских атак, а также получать доступ к чувствительной информации и персональным данным.

Хостинг-провайдеры стали получать письма от Роскомнадзора с рекомендациями заблокировать поискового робота GPTBot от OpenAI, чтобы он не мог просматривать страницы сайтов и собирать информацию с них. Об этом пишет «Коммерсант».

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр просит провайдеров оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные». Если такие риски будут выявлены, то GPTBot нужно заблокировать.

В ноябре 2023 года эксперты компании Qrator Labs заметили повышенную активность вредоносных ботов. Под атакой оказались онлайн-магазины в период распродаж.

Крупнейшая атака была 26 ноября — тогда зафиксировали 5,2 млн запросов, большинство из которых были от GPTBot.

Не секрет, что ИИ-боты могут применяться не только в мирных целях, но и служить интересам киберпреступников. На базе таких решений уже сейчас создают инструменты для быстрого взлома, фишинга, обеспечения работы даркнет-площадок, — сказал гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Создатель GPTBot OpenAI выпустила инструкцию, как запретить боту доступ к определенным страницам сайтов. Также компания предоставляет список IP-адресов, с которых происходят обращения.