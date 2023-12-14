В налоговом мониторинге будут участвовать 573 компании

В 2024 году число участников налогового мониторинга выросло на 25%, до 573 организаций.

В 2024 году в налоговом мониторинге примут участие 573 компании, что на 25% больше, чем в 2023 году. Об этом сказано на сайте ФНС.

В этом году 445 организаций-участников налогового мониторинга обеспечили 37% поступлений в федеральный и 22% в консолидированный бюджеты.

Мониторинг в 2023 году охватывал представителей бизнеса из 18 отраслей, в 2024 году к ним добавятся еще две сферы деятельности.

Для вступления в мониторинг нужно, чтобы компания соответствовала суммовым критериям: активы и выручка должна быть выше 1 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов не меньше 100 млн рублей.

Исключения сделаны для предприятий, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений, и для участников промышленных кластеров. К ним суммовые критерии не применяются.