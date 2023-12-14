Участникам СВО продлили кредитные каникулы на один год

В случае гибели участников СВО их долги по договорам поручительства будут целиком списаны.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о продлении на год кредитных каникул для мобилизованных, военнослужащих в зоне СВО и их семей.

В случае гибели участников СВО задолженность по договорам поручительства будет списана целиком.

Законопроектом гарантирует в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы прекращение его обязательств в том числе, возникших из договора поручительства, — сказано в пояснительной записке.

Весной 2023 года депутаты приняли решение, по которому для погибших участников СВО или инвалидов первой группы полностью аннулируются кредитные обязательства. Это право распространяется и на созаемщиков (детей, супругов или родителей военных).