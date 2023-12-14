🧨 Мы начинаем «Бухгалтерскую Клерк.Конференцию»! Вас ждут признанные эксперты и самые горячие темы

В Краснодаре стартует масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!
Мы пригласили лучших спикеров страны, чтобы вы смогли без ошибок закрыть 2023 год и узнать все новые бухгалтерские правила 2024 года.
Что будет в программе:
Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года;
Российский бухучет и отчетность 2023 — 2024, ФСБУ;
Учетная политика — 2024 и ФСБУ;
Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год;
Новые правила воинского учета;
Налоговые схемы;
Защита при налоговых и трудовых проверках.
Расскажем, какие поправки приняли по налогам и трудовым отношениям, как наладить воинский учет, как сдавать ВСЕ годовые отчеты, что делать с изменениями в ФСБУ и как отвечать на новые требования налоговиков.
Самое важное будет у нас в новостях — не пропустите!
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