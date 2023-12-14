Бухгалтеры

🧨 Мы начинаем «Бухгалтерскую Клерк.Конференцию»! Вас ждут признанные эксперты и самые горячие темы

За один день в кругу экспертов и коллег вы сможете подготовиться к новым правилам работы в 2024 году. Узнаете, как избежать налоговых проверок и штрафов, что делать с воинским учетом и как сдавать все годовые отчеты.
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В Краснодаре стартует масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!

Мы пригласили лучших спикеров страны, чтобы вы смогли без ошибок закрыть 2023 год и узнать все новые бухгалтерские правила 2024 года.

Что будет в программе:

  • Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года;

  • Российский бухучет и отчетность 2023 — 2024, ФСБУ;

  • Учетная политика — 2024 и ФСБУ;

  • Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год;

  • Новые правила воинского учета;

  • Налоговые схемы;

  • Защита при налоговых и трудовых проверках.

Расскажем, какие поправки приняли по налогам и трудовым отношениям, как наладить воинский учет, как сдавать ВСЕ годовые отчеты, что делать с изменениями в ФСБУ и как отвечать на новые требования налоговиков.

Присоединяйтесь

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Бухгалтеры

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