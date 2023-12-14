Резидент ТОР с обособкой не имеет права на пониженную ставку налога на прибыль

Резиденты территории опережающего развития считают налог на прибыль пониженной ставке (0% в федеральный бюджет). Но для права на такую льготу компания должна соответствовать ряду условий.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2023 № 03-03-06/1/108414.

Одно из требований –организация не может иметь в своем составе обособленных подразделений, расположенных за пределами ТОР (за исключением обособок на других ТОР).

Если на момент получения статуса резидента ТОР компания в своем составе уже имеет обособленные подразделения, расположенные за пределами ТОР, то она не может быть признан резидентом ТОР в целях главы 25 НК.

В этом случае компания не может применять пониженные ставки по налогу на прибыль даже в том случае, если это обособленное подразделение в дальнейшем будет ликвидировано.