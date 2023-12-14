85% ипотечных сделок заключаются в электронной форме

С 2020 года доля ипотечных сделок в электронной форме выросла в девять раз и достигла 85%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Электронные сделки по ипотеке регистрируются в короткие строки, всего за 12-13 часов.

В четырех регионах страны завершилось тестирование цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». В 2024 году к программе присоединяться еще около 20 субъектов РФ.

Будут доступны новые сервисы для людей, бизнеса и органов власти, граждане смогут получать земельные участки в два раза быстрее, а информацию о возможностях их использования и вовсе в режиме онлайн. Это так важно для людей, и такую работу просто необходимо продолжать, — сказал Михаил Мишустин.

Сейчас банки начали переходить на электронный формат работы. Вся информация о клиентах доступна им на портале Госуслуги, поэтому заемщикам не обязательно брать справку о доходах, приносить трудовую книжку и другие документы.