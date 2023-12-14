В Трибуне обсуждают интересный случай по разделу имущества супругов

Супруги развелись с мужем в далеком 1998 году. Жене осталась квартира, бывшие супруги прожили раздельно 20 лет не вспоминаю друг про друга. Но перед смертью бывший муж вспомнил, что оставил бывшей жене свою половину недвижимости. И рассказал об этом своему сыну от второго брака.
Сын обратился к адвокату, нашему пользователю — Антону Слипченко, который выступал в суде «на стороне зла». Что из этого вышло можно почитать в Трибуне.
Клерков история очень заинтересовала и под постом уже написали 150 комментариев. Если вы еще не высказали свою позицию — приходите и пишите. А еще лучше — заводите свой блог в Трибуне.
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