🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

За один день вы сможете подготовиться ко всем сюрпризам в работе бухгалтеров, к новым правилам. Успейте забрать свой билет, участвовать можно онлайн!

14 декабря в Краснодаре пройдет масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Вы узнаете все новые бухгалтерские правила 2024 года. Расскажем, какие поправки приняли по налогам и трудовым отношениям, как наладить воинский учет, как сдавать ВСЕ годовые отчеты, что делать с изменениями в ФСБУ и как отвечать на новые требования налоговиков.

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Не можете приехать на встречу в Краснодаре? Не проблема — специально для вас мы предусмотрели удаленное участие всего за 999 рублей!

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«Бухгалтерская Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Проведите этот день вместе с нами!