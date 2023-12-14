Автодилеры рискуют обанкротиться в 2024 году

К концу 2024 года можно ожидать вала расторжений договоров между производителями и их представителями, а также банкротств отечественных дилеров, пишут «Известия»
По мнению Вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова, может повториться ситуация 2019 года – автомобили придётся продавать в убыток ради сохранения бизнеса. Дилеры будут вынуждены навязывать дополнительное оборудование и финансовые услуги. Вал жалоб на такие действия со стороны потребителей ожидается уже в I–II кварталах 2024 года.
Автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин уверен, что план продаж в 2 млн автомобилей в 2024 году недостижим. При средней стоимости китайского автомобиля в 1,8 млн он остаётся недоступным для большинства граждан даже в кредит. Те, кто мог купить себе новый автомобиль, уже это сделали. 1,4 млн машин – потолок продаж для следующего года, по мнению специалиста.
Комментарии3
Илья Соколовспециалист по сертификацииЦентр сертификации Роспромтест
Так пугает в первую очередь не стоимость автомобиля, а ставка по кредиту. Хотя в совокупности, все больше желания приобрести лыжи, а не авто.
Борис МальцевфаундерКлерк
А китайские автомобили не пугают?
Илья Соколовспециалист по сертификацииЦентр сертификации Роспромтест
А что мне их бояться со стороны?:) Сам пока не рискнул менять на китайца.