Автодилеры рискуют обанкротиться в 2024 году

К концу 2024 года можно ожидать вала расторжений договоров между производителями и их представителями, а также банкротств отечественных дилеров, пишут «Известия»

По мнению Вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова, может повториться ситуация 2019 года – автомобили придётся продавать в убыток ради сохранения бизнеса. Дилеры будут вынуждены навязывать дополнительное оборудование и финансовые услуги. Вал жалоб на такие действия со стороны потребителей ожидается уже в I–II кварталах 2024 года.

Автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин уверен, что план продаж в 2 млн автомобилей в 2024 году недостижим. При средней стоимости китайского автомобиля в 1,8 млн он остаётся недоступным для большинства граждан даже в кредит. Те, кто мог купить себе новый автомобиль, уже это сделали. 1,4 млн машин – потолок продаж для следующего года, по мнению специалиста.