Число самозанятых в России очень быстро увеличивается

Но на финансовом рынке большой и растущий сегмент за собой пока так никто и не застолбил — ни в позиционировании, ни в цифровых сервисах.
Банки номинально или на базовом уровне обслуживают новый сегмент в цифровых каналах и помогают более крупному бизнесу с ним работать. Но прогресс очень медленный. Единственное, в чём продвинулись банки за год — это массовые выплаты единым реестром.
Точка роста рынка в цифровых сервисах — проверка статуса самозанятого, чтобы избежать проблем с документами, оплата налогов за него — чтобы лучше контролировать чеки.
В коммуникации — целенаправленное позиционирование, правильные сообщения, заметные кампании.
А пока целый сегмент клиентов — большой и растущий — без явного лидера.
Комментарии2
Илья Соколовспециалист по сертификацииЦентр сертификации Роспромтест
Количество-то увеличивается, а в некоторых вопросах эта категория налогоплательщиков со связанными руками до сих пор. Пример из своей практики. Производители в статусе самозанятого не имеют право оформить сертификаты или декларации на свою продукцию, если она подлежит, так как нет ОГРН. А без него нельзя оформить эти документы. Единственный вариант, переходить на ИП и оформлять, что бы могли легально продавать свою продукцию. Уже сколько лет, а воз и ныне там. Росаккредитации в этом замкнутом круге разбираться некогда видимо.
Александр БессоновМосква
Да они сейчас смотрят на коэффициент количества сделок , которые вышли из серых схем по оплате труда . Выгодно всем сторонам , если одна из сторон не догоняет , что сама платит налоги за работодателей ))))).