Число самозанятых в России очень быстро увеличивается

Прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года.

Но на финансовом рынке большой и растущий сегмент за собой пока так никто и не застолбил — ни в позиционировании, ни в цифровых сервисах.

Банки номинально или на базовом уровне обслуживают новый сегмент в цифровых каналах и помогают более крупному бизнесу с ним работать. Но прогресс очень медленный. Единственное, в чём продвинулись банки за год — это массовые выплаты единым реестром.

Точка роста рынка в цифровых сервисах — проверка статуса самозанятого, чтобы избежать проблем с документами, оплата налогов за него — чтобы лучше контролировать чеки.

В коммуникации — целенаправленное позиционирование, правильные сообщения, заметные кампании.

А пока целый сегмент клиентов — большой и растущий — без явного лидера.

Комментарии

2
  • Логотип Sokolov11
    Sokolov11 1 час

    Илья Соколовспециалист по сертификацииЦентр сертификации Роспромтест

    Количество-то увеличивается, а в некоторых вопросах эта категория налогоплательщиков со связанными руками до сих пор.  Пример из своей практики. Производители в статусе самозанятого не имеют право оформить сертификаты или декларации на свою продукцию, если она подлежит, так как нет ОГРН. А без него нельзя оформить эти документы. Единственный вариант, переходить на ИП и оформлять, что бы могли легально продавать свою продукцию. Уже сколько лет,  а воз и ныне там. Росаккредитации  в этом замкнутом круге разбираться некогда видимо.

  • Логотип Александр 1981
    Александр 1981 24 мин

    Александр БессоновМосква

    Да они сейчас смотрят на коэффициент количества сделок , которые вышли из серых схем по оплате труда . Выгодно всем сторонам , если одна из сторон не догоняет , что сама платит налоги за работодателей ))))).

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