Число самозанятых в России очень быстро увеличивается

Прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года.

Но на финансовом рынке большой и растущий сегмент за собой пока так никто и не застолбил — ни в позиционировании, ни в цифровых сервисах.

Банки номинально или на базовом уровне обслуживают новый сегмент в цифровых каналах и помогают более крупному бизнесу с ним работать. Но прогресс очень медленный. Единственное, в чём продвинулись банки за год — это массовые выплаты единым реестром.

Точка роста рынка в цифровых сервисах — проверка статуса самозанятого, чтобы избежать проблем с документами, оплата налогов за него — чтобы лучше контролировать чеки.

В коммуникации — целенаправленное позиционирование, правильные сообщения, заметные кампании.

А пока целый сегмент клиентов — большой и растущий — без явного лидера.