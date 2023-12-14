НКО не амортизирует основные средства в налоговом учете, если они куплены на целевые средства

Имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет целевых средств, которое отвечает признакам амортизируемого имущества, не подлежит амортизации в целях главы 25 НК.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.11.2023 № 03-03-06/3/104133.

Дело в том, что целевые поступленияна содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности не включают в базу по налогу на прибыль.

Целевые поступления не идут в доходы, а понесенные на счет них затраты не идут в расходы.

При этом первоначальная и остаточная стоимость по имуществу, приобретенному за счет средств целевых поступлений, в налоговом учете не формируется.

При продаже таких ОС будет налогооблагаемый доход, а расхода не будет.

Судебная практика по этому вопросу – на стороне налоговиков. Например – определение ВАС от 04.03.2009 № ВАС-2300/09.