Банки отменяют комиссию за переводы клиентов самим себе

По закону с 1 мая 2024 года все банки должны отказаться от комиссий с денежных переводов клиентов самим себе в другие организации. Некоторые хотят не тянуть до последнего и отказаться отменить комиссию раньше.

ВТБ, Абсолют Банк и Почта Банк планируют заранее отменить комиссии за денежные переводы клиентов самим себе. Об этом пишут «Известия».

С 1 мая 2024 года все кредитные организации обяжут перестать удерживать проценты с переводов до 30 млн рублей, если клиент отправляет деньги себе же, но в другой банк. Отправить средства без комиссий будет можно по системе быстрых платежей (СБП) и по реквизитам.

Сейчас без комиссии можно отправлять до 100 тыс. рублей в месяц через СБП, но при операциях свыше лимита придется заплатить не больше 0,5% или максимум 1,5 тыс. рублей.

Если отправлять средства в другие банки напрямую, то кредитные организации в праве самостоятельно устанавливать размер комиссии. Он может достигать 1,5% от объема транзакции.

Отмена комиссий раньше установленного законом срока позволит банкам привлечь новых клиентов и укрепить лояльность старых.