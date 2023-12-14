Бизнес пожаловался в Минфин на рост пеней из-за ключевой ставки

Малый бизнес хочет продления льготного режима доначисления пеней за налоговую задолженность в 2024 г. В «Опоре России» предложили ввести льготный режим уплаты штрафов за налоговые просрочки.

С таким предложением президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову, пишут «Ведомости».

Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты налога и зависят от ключевой ставки ЦБ — чем она выше, тем больше начисленная сумма. При текущем уровне ставки компании попадут в сложную финансовую ситуацию заявил в своем обращении Калинин .

С марта 2022 г. до конца 2023 г. действует льготный режим начисления пеней. Упрощенную схему вводили на фоне повышения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 г. Она предполагает, что пени для компаний начисляют исходя из 1/300 действующей в текущем периоде ключевой ставки ЦБ, умноженной на сумму задолженности и количество дней просрочки.

Если льготу отменят,с 1 января 2024 г. пени будут начисляться по 1/300 ключевой ставки ЦБ с суммы задолженности только в первые 30 дней. Начиная с 31-го дня просрочки начисление будет производиться уже из 1/150 ключевой ставки. Таким образом, размеры начисляемых пеней увеличатся не менее чем в 2 раза, отмечено в обращении.

Напомним, завтра ЦБ может поднять ставку еще раз.