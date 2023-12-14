Электронная отчетность

Что такое МЧД и где ее можно использовать

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Про МЧД на Бухгалтерской Клерк.Конференции рассказал эксперт проекта Контур.Экстерн Николай Шевчишин.

МЧД можно использовать:

  • в отчетности в контролирующие органы (ФНС, СФР, ЦБ, Честный ЗНАК);

  • в документообороте с контрагентами;

  • внутри компании.

C 1 сентября действует единый формат МЧД:

  • для B2B и внутреннего документооборота;

  • для отчетности в ФНС;

  • для нотариальных доверенностей.

Некоторые информационные системы будут использовать уникальный формат МЧД (СФР, Федресурс, Росреестр и т. д.).

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