Что такое МЧД и где ее можно использовать

🧨 Мы начинаем «Бухгалтерскую Клерк.Конференцию»! Вас ждут признанные эксперты и самые горячие темы

За один день в кругу экспертов и коллег вы сможете подготовиться к новым правилам работы в 2024 году. Узнаете, как избежать налоговых проверок и штрафов, что делать с воинским учетом и как сдавать все годовые отчеты.