Что такое МЧД и где ее можно использовать

Про МЧД на Бухгалтерской Клерк.Конференции рассказал эксперт проекта Контур.Экстерн Николай Шевчишин.
МЧД можно использовать:
в отчетности в контролирующие органы (ФНС, СФР, ЦБ, Честный ЗНАК);
в документообороте с контрагентами;
внутри компании.
C 1 сентября действует единый формат МЧД:
для B2B и внутреннего документооборота;
для отчетности в ФНС;
для нотариальных доверенностей.
Некоторые информационные системы будут использовать уникальный формат МЧД (СФР, Федресурс, Росреестр и т. д.).
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